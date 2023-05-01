Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صفتِ إراده‌دن گلن و أوامرِ تكوينيه تسميه ايديلن شريعتِ فطريه‌در كه، بتون كائناتده جارى اولانقوانينِ عادات اللّٰهڭ محصّله‌سندن عبارتدر. Nurdan Katreler Sıfat-ı iradeden gelen ve evâmir-i tekviniye tesmiye edilen şeriat-ı fıtriyedir ki, bütün kâinatta cârî olan kavânîn-i âdâtullahın muhassalasından ibarettir. Mesnevî-i Nuriye, s. 222

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