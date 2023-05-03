Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات و روح و نور و وجود، ايكى وجهلرى شفّافو گوزل اولديغندن، ملكًا و ملكوتًا واسطه‌سز دستِ قدرتدن چيقييورلر. Nurdan Katreler Hayat ve ruh ve nur ve vücut, iki vecihleri şeffaf ve güzel olduğundan, mülken ve melekûten vasıtasız Dest-i Kudretten çıkıyorlar. Mesnevî-i Nuriye, s. 226

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