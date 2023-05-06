Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فطرت يالان سويله‌مز. مثلا، بر چكردكده‌كى ميلانِ نموّ دير كه: "سنبللنه‌جگم، ميوه ويره‌جگم." طوغرى سويلر. Nurdan Katreler Fıtrat yalan söylemez. Meselâ, bir çekirdekteki meyelân-ı nümüv der ki: “Sümbülleneceğim, meyve vereceğim.” Doğru söyler. Mesnevî-i Nuriye, s. 226

Okunma Sayısı: 68

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.