Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عقل تعطيلِ أشغال ايتسه ده نظرينى إهمال ايتسه، وجدان صانعى اونوتاماز؛ كندى نفسنى إنكار ايتسه ده اونى گورور، اونى دوشونور، اوڭا متوجّهدر. Nurdan Katreler Akıl tatil-i eşgal etse de nazarını ihmal etse, vicdan Sânii unutamaz; kendi nefsini inkâr etse de Onu görür, Onu düşünür, Ona müteveccihtir. Mesnevî-i Nuriye, s. 226

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