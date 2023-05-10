Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قلبده‌كى عقدهِٔ حياتيه اولان معرفتِ صانعدر كه، إستعداداتِ غيرِ محدودهِٔ إنسانيه ايله متناسب اولان آمال و ميولِ مُتَشَعِّبَه‌يه نشرِ حيات ايدر. Nurdan Katreler Kalpteki ukde-i hayatiye olan marifet-i Sâni’dir ki, istidadat-ı gayr-i mahdude-i insaniye ile mütenasip olan âmâl ve müyul-ü müteşa’ibeye neşr-i hayat eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 227

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