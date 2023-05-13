Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صانعِ ذو الجلال جميع نقائصدن منزّهدر. زيرا نواقص ماهيتِ مادّياتڭ إستعدادسزلغندن نشئت ايدر. Nurdan Katreler Sâni-i Zülcelâl, cemî nekàisten münezzehtir. Zira nevâkıs mahiyet-i maddiyatın istidatsızlığından neş’et eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 227

Okunma Sayısı: 113

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.