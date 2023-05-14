Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نورڭ مسلگى اودر كه، ذهنلرده بر ايز بيراقمه‌مق ايچون، سائر علمايه مخالف اولارق، معارضلرڭ شبهه‌لرينى ذكر ايتمه‌دن اويله جواب ويرر. Nurdan Katreler Risale-i Nur’un mesleği odur ki, zihinlerde bir iz bırakmamak için, sair ulemaya muhalif olarak, muarızların şüphelerini zikretmeden öyle cevap verir. İşaratü'l-İcaz, s. 18

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