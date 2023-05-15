Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنِ حكيمڭ هر حرفنڭ اوقونماسيله اويله بر قيمتى اولور كه، بر حرف اون، يوز، بيڭ و بيڭلر ثوابى و باقى ميوهِٔ اُخروييى ويره‌جك ماهيتده‌در. Nurdan Katreler Kur’ân-ı Hakîm’in her harfinin okunmasıyla öyle bir kıymeti olur ki, bir harf on, yüz, bin ve binler sevabı ve bâkî meyve-i uhrevîyi verecek mahiyettedir. İşaratü'l-İcaz, s. 18

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