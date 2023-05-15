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15 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Nurdan Katreler

15 Mayıs 2023, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

قرآنِ حكيمڭ هر حرفنڭ اوقونماسيله اويله بر قيمتى اولور كه، بر حرف اون، يوز، بيڭ و بيڭلر ثوابى و باقى ميوهِٔ اُخروييى ويره‌جك ماهيتده‌در.

Nurdan Katreler

Kur’ân-ı Hakîm’in her harfinin okunmasıyla öyle bir kıymeti olur ki, bir harf on, yüz, bin ve binler sevabı ve bâkî meyve-i uhrevîyi verecek mahiyettedir.

İşaratü'l-İcaz, s. 18

 

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