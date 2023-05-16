Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنِ عظيم الشان بتون زمانلرده گلوب گچن نوعِ بشرڭ طبقه‌لرينه، ملّتلرينه و فردلرينه خطابًا عرشِ أعلادن ايراد ايديلن إلٰهى و شموللى بر نطق. Nurdan Katreler Kur’ân-ı Azîmüşşan, bütün zamanlarda gelip geçen nev-i beşerin tabakalarına, milletlerine ve fertlerine hitaben Arş-ı A’lâdan îrâd edilen İlâhî ve şümullü bir nutuk. İşaratü'l-İcaz, s. 21

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