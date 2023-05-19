Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر زمانجه، مكانجه، إختصاصجه دائرهِٔ إحاطه‌سى پك طار اولان بر فردڭ فهمندن و قريحه‌سندن چيقان بر تفسير، بِحقٍّ قرآنِ عظيم الشانه تفسير اولاماز. Nurdan Katreler Zamanca, mekânca, ihtisasça daire-i ihatası pek dar olan bir ferdin fehminden ve karihasından çıkan bir tefsir, bihakkın Kur’ân-ı Azîmüşşan’a tefsir olamaz. İşaratü'l-İcaz, s. 21

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