Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن، شو كتابِ كبيرِ كائناتڭ بر ترجمهِٔ أزليه‌سى و آياتِ تكوينيه‌يى اوقويان متنوّع ديللرينڭ ترجمانِ أبديسيدر. Nurdan Katreler Kur’ân, şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsidir. İşaratü'l-İcaz, s. 23

Okunma Sayısı: 63

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.