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23 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Nurdan Katreler

23 Mayıs 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

قرآن، سطورِ حادثاتڭ آلتنده مضمر حقائقڭ مفتاحى و عالمِ شهادتده عالمِ غيبڭ لسانيدر.

Nurdan Katreler

Kur’ân, sutur-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanıdır.

İşaratü'l-İcaz, s. 23

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