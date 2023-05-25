Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن، ذات و صفات و أسماء و شئونِ إلٰهيه‌نڭ قَولِ شارحى، تفسيرِ واضحى، برهانِ قاطعى، ترجمانِ ساطعيدر. Nurdan Katreler Kur’ân, zat ve sıfât ve esma ve şuun-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtııdır. İşaratü'l-İcaz, s. 23

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