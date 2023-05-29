Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن، شو عالمِ إنسانيتڭ مربّيسى و إنسانيتِ كبرا اولان إسلاميتڭ ماء و ضياسيدر. Nurdan Katreler Kur’ân, şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyet’in mâ ve ziyasıdır. İşaratü'l-İcaz, s. 23

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