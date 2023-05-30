"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Nurdan Katreler

30 Mayıs 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

قرآن، إنسانڭ بتون حاجاتِ معنويه‌سنه مرجع اولاجق چوق كتابلرى تضمّن ايدن تك، جامع بر كتابِ مقدّسدر.

Nurdan Katreler

Kur’ân, insanın bütün hâcât-ı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, câmi’ bir kitab-ı mukaddestir.

İşaratü'l-İcaz, s. 23

 

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Artık önümüze bakalım

    Uzay işçisi robotlar yolda

    Sudan'daki çatışmalar yeniden şiddetlendi

    TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    Ekmek zammı seçim sonrasına mı kaldı?

    Sırbistan'daki okullarda "bomba ihbarı" alarmı!

    'Durum daha da kötüye gidecek'

    Her şey yeniden başlıyor

    Kutlama azgınlığı cinayet getirdi

    ''O'nu fethedecek olan kumandan ne güzel kumandan ve onun ordusu ne güzel ordudur''

    Katılım düştü

    İlk zam benzine

    Ayakta ve teyakkuz halindeyiz

    Ahlâk ve adaletten taviz vermeden devam

    TL üzerindeki baskı ağır

    CHP’ye çok dargın bir kitle var

    Deprem beka meselesidir

    İstişareden vazgeçmeyeceğiz

    Yastık altında otomobil var!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Mayıs...
    Ali FERŞADOĞLU

    Yine de sonuç harika değil mi?
    İbrahim Aktaşcı

    “Sanki yedim” Pollyanna!
    Genel

    Artık önümüze bakalım
    Faruk ÇAKIR

    Seçim biter, geçim başlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Demokrasi mücadelesine devam...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Namık Gedik’in mezarı Cebeci’de
    Muhammet ÖRTLEK

    Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü ve bölgesel statüko
    Süleyman KÖSMENE

    Temsiller ve hakikatler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.