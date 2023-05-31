Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن، بتون عالملرڭ ربّى إعتباريله اللّٰهڭ كلاميدر؛ هم بتون موجوداتڭ إلٰهى عنوانيله اللّٰهڭ فرمانيدر. Nurdan Katreler Kur’ân, “Bütün Âlemlerin Rabbi” itibarıyla Allah’ın kelâmıdır; hem “Bütün Mevcudatın İlâhı” ünvanıyla Allah’ın fermanıdır. İşaratü'l-İcaz, s. 24

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