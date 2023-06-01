Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن، بتون سماوات و أرضڭ خالقى نامنه بر خطابدر؛ هم ربوبيتِ مطلقه جهتنده بر مكالمه‌در. Nurdan Katreler Kur’ân, bütün semavat ve arzın Hâlıkı namına bir hitaptır; hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. İşaratü'l-İcaz, s. 24

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