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3 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Nurdan Katreler

03 Haziran 2023, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

قرآن، هم الوهيتڭ عظمتِ حشمتى حيثيتيله، باشلرنده بعضًا شفره بولنان بر مخابره مجموعه‌سيدر.

Nurdan Katreler

Kur’ân, hem ulûhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır.

İşaratü'l-İcaz, s. 24

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