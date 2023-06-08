Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر لفظهِٔ جلال، ذاتِ أقدسه دلالت ايدر؛ ذاتِ أقدس ده، بتون صفاتِ كماليه‌يى إستلزام ايدر. Nurdan Katreler Lâfza-i Celâl, Zat-ı Akdes’e delâlet eder; Zat-ı Akdes de, bütün sıfât-ı kemaliyeyi istilzam eder. İşaratü'l-İcaz, s. 29

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