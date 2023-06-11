Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ثواب و عذاب، ترغيب و ترهيب، تسبيح و تحميد، خوف و رجا گبى پك چوق فروعات، جلال وجمالڭ تجلّيسيله تسلسل ايده‌گلمكده‌در. Nurdan Katreler Sevap ve azap, tergib ve terhib, tesbih ve tahmid, havf ve reca gibi pek çok füruat, celâl ve cemalin tecellisiyle teselsül edegelmektedir. İşaratü'l-İcaz, s. 30

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