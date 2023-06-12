Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حق، إنسانى كائناته جامع بر نسخه و اون سكز بيڭ عالمى حاوى شو بيوك عالمڭ كتابنه بر فهرست اولارق ياراتمشدر. Nurdan Katreler Cenab-ı Hak, insanı kâinatta câmi’ bir nüsha ve on sekiz bin âlemi hâvî şu büyük âlemin kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. İşaratü'l-İcaz, s. 32

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