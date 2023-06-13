Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان، مادّى و معنوى هر بر عضوينى اللّٰهڭ أمر ايتديگى يره صرف ايتمكله حمدڭ شُعْبه‌لرندن اولان شكرِ عُرفييى ايفا و شريعته إمتثال ايدر. Nurdan Katreler İnsan, maddî ve manevî her bir uzvunu Allah’ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükr-ü örfîyi îfâ ve şeriata imtisal eder. İşaratü'l-İcaz, s. 32

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