Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حق، هر شى ايچون بر نقطهِٔ كمال تعيين ايتمشدر. و او نقطه‌يى ألده ايتمك ايچون او شيئه بر مَيل ويرمشدر. Nurdan Katreler Cenab-ı Hak, her şey için bir nokta-i kemal tayin etmiştir. Ve o noktayı elde etmek için, o şeye bir meyil vermiştir. İşaratü'l-İcaz, s. 33

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