Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائناتڭ "عالم" ايله تسميه‌سى، كائناتڭ صانعنه اولان دلالتى، شهادتى، إشارتى ايچوندر. Nurdan Katreler Kâinatın “âlem” ile tesmiyesi, kâinatın Sâniine olan delâleti, şehadeti, işareti içindir. İşaratü'l-İcaz, s. 34

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