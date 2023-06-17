Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر برى منفعتلرى جلب، ديگرى مضرّتلرى دفع ايتمك اوزره تربيه‌نڭ ايكى أساسى واردر. Nurdan Katreler Biri menfaatleri celb, diğeri mazarratları def’ etmek üzere terbiyenin iki esası vardır. İşaratü'l-İcaz, s. 34

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