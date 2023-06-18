18 Haziran 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
قيامتله سعادتِ أبديهنڭ گلهجگنه أڭ بيوك دليل، رحمتدر.
Nurdan Katreler
Kıyametle saadet-i ebediyenin geleceğine en büyük delil, rahmettir.
İşaratü'l-İcaz, s. 34
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