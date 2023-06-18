Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قيامتله سعادتِ أبديه‌نڭ گله‌جگنه أڭ بيوك دليل، رحمتدر. Nurdan Katreler Kıyametle saadet-i ebediyenin geleceğine en büyük delil, rahmettir. İşaratü'l-İcaz, s. 34

Okunma Sayısı: 107

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.