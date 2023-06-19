Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رحمتڭ رحمت اولماسى و نعمتڭ نعمت اولماسى، آنجق و آنجق حشر و سعادتِ أبديه‌يه باغليدر. Nurdan Katreler Rahmetin rahmet olması ve nimetin nimet olması, ancak ve ancak haşir ve saadet-i ebediyeye bağlıdır. İşaratü'l-İcaz, s. 35

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