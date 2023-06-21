Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أڭ لطيف نعمتلردن صاييلان شفقت و محبّت، أبدى بر آيريلق دوشونجه‌سيله، أڭ بيوك ألملر صيره‌سنه گچرلر. Nurdan Katreler En latif nimetlerden sayılan şefkat ve muhabbet, ebedî bir ayrılık düşüncesiyle, en büyük elemler sırasına geçerler. İşaratü'l-İcaz, s. 35

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