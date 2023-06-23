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23 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Nurdan Katreler

23 Haziran 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

جنابِ حق، مسبّباتى أسبابه باغلامقله، إنتظامى تأمين ايدن بر نظامى كائناتده وضع ايتمش و هر شيئى او نظامه مراعات ايتمگه و او نظامله قالميه توجيه ايتمشدر.

Nurdan Katreler

Cenab-ı Hak, müsebbebatı esbaba bağlamakla, intizamı temin eden bir nizamı kâinatta vaz’ etmiş ve her şeyi o nizama müraat etmeye ve o nizam ile kalmaya tevcih etmiştir.

İşaratü'l-İcaz, s. 36

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