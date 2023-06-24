Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حق، مسبّباتى أسبابه باغلامقله، إنتظامى تأمين ايدن بر نظامى كائناتده وضع ايتمش و هر شيئى او نظامه مراعات ايتمگه و او نظامله قالميه توجيه ايتمشدر. Nurdan Katreler Cenab-ı Hak, müsebbebatı esbaba bağlamakla, intizamı temin eden bir nizamı kâinatta vaz’ etmiş ve her şeyi o nizama müraat etmeye ve o nizam ile kalmaya tevcih etmiştir. İşaratü'l-İcaz, s. 36

Okunma Sayısı: 156

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.