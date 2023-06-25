Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دائرهِٔ أسبابده ايكن توكّل ايتمك، بر نوع تنبللك و عطالتدر. Nurdan Katreler Daire-i esbabda iken tevekkül etmek, bir nevi tembellik ve atalettir. İşaratü'l-İcaz, s. 36

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