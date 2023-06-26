Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أڭ بيوك هدايت، حجابڭ قالديريلماسيله حقّى حق، باطلى باطل گوسترمكدر. Nurdan Katreler En büyük hidayet, hicabın kaldırılmasıyla Hakkı Hak, bâtılı bâtıl göstermektir. İşaratü'l-İcaz, s. 39

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