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2 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Nurdan Katreler

02 Temmuz 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

قوّهِٔ غضبيه‌نڭ وَسَط مرتبه‌سى شجاعتدر كه، حقوقِ دينيه و دنيويه‌سى ايچون جاننى فدا ايدر؛ مشروع اولميان شيلره قاريشماز.

Nurdan Katreler

Kuvve-i gadabiyenin vasat mertebesi şecaattir ki, hukuk-u diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder; meşru olmayan şeylere karışmaz.

İşaratü'l-İcaz, s. 40

 

 

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