Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قوّهِٔ غضبيه‌نڭ وَسَط مرتبه‌سى شجاعتدر كه، حقوقِ دينيه و دنيويه‌سى ايچون جاننى فدا ايدر؛ مشروع اولميان شيلره قاريشماز. Nurdan Katreler Kuvve-i gadabiyenin vasat mertebesi şecaattir ki, hukuk-u diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder; meşru olmayan şeylere karışmaz. İşaratü'l-İcaz, s. 40

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