Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اصول و أحكامِ أساسيه‌ده پيغمبرلرڭ هپسى دائمدرلر، ثابتدرلر، متّحددرلر؛ إختلاف و تفاوتلرى آنجق فروعاتده‌در. Nurdan Katreler Usul ve ahkâm-ı esasiyede peygamberlerin hepsi daimdirler, sabittirler, müttehiddirler; ihtilâf ve tefavütleri ancak füruattadır. İşaratü'l-İcaz, s. 42

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