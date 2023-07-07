Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر زمانلرڭ تبدّليله فروعاتڭ ده تبدّل و تغيّرى طبيعى بر شيدر. أوت، مواسمِ أربعه‌ده تداوى و تلبّس گبى چوق شيلر تبدّله اوغرار. Nurdan Katreler Zamanların tebeddülüyle füruatın da tebeddül ve tagayyürü tabiî bir şeydir. Evet, mevasim-i erbaada tedavi ve telebbüs gibi çok şeyler tebeddüle uğrar. İşaratü'l-İcaz, s. 42

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