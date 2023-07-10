Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائناتده مقصودِ بِالذّات و كلّى و شموللى اولارق ياراديلان، آنجق كماللر، خيرلر، حُسنلردر. Nurdan Katreler Kâinatta, maksud-u bizzat ve küllî ve şümullü olarak yaratılan, ancak kemaller, hayırlar, hüsünlerdir. İşaratü'l-İcaz, s. 43

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