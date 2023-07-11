Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قبح اولماسه ايدى و حُسنلرڭ آراسنه گيرمه‌سه ايدى، حُسنڭ غيرِ متناهى اولان مرتبه‌لرى تظاهر ايتمزدى. Nurdan Katreler Kubuh olmasaydı ve hüsünlerin arasına girmeseydi, hüsnün gayr-i mütenahi olan mertebeleri tezahür etmezdi. İşaratü'l-İcaz, s. 43

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