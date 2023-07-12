Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون لذّتلر ايمانده اولديغى گبى، بتون ألملر ده ضلالتده‌در. Nurdan Katreler Bütün lezzetler imanda olduğu gibi, bütün elemler de dalâlettedir. İşaratü'l-İcaz, s. 45

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