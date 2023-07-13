Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تكرار و تكرّر بعضًا اوصانج ويرييور، فقط عمومى دگلدر. هر يره، هر كلامه و هر كتابه شامل دگلدر. Nurdan Katreler Tekrar ve tekerrür bazen usanç veriyor, fakat umumî değildir. Her yere, her kelâma ve her kitaba şamil değildir. İşaratü'l-İcaz, s. 47

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