Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

تكرار و تكرّر بعضًا اوصانج ويرييور، فقط عمومى دگلدر. هر يره، هر كلامه و هر كتابه شامل دگلدر.

Nurdan Katreler

Tekrar ve tekerrür bazen usanç veriyor, fakat umumî değildir. Her yere, her kelâma ve her kitaba şamil değildir.

İşaratü'l-İcaz, s. 47