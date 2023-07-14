Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن، هيئتِ مجموعه‌سيله قلبلره قوت و قوّت اولوب، تكرارى اوصانج دگل، حلاوت و لذّت ويرر. Nurdan Katreler Kur’ân, heyet-i mecmuasıyla kalplere kut ve kuvvet olup, tekrarı usanç değil, halâvet ve lezzet verir. İşaratü'l-İcaz, s. 47

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