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15 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Nurdan Katreler

15 Temmuz 2023, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

قرآن، هيئتِ مجموعه‌سيله قلبلره قوت و قوّت اولوب، تكرارى اوصانج دگل، حلاوت و لذّت ويرر.

Nurdan Katreler

Kur’ân, heyet-i mecmuasıyla kalplere kut ve kuvvet olup, tekrarı usanç değil, halâvet ve lezzet verir.

İşaratü'l-İcaz, s. 47

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