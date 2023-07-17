Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنى تقليد ايتمگه مشتاق اولان دوستلر و متهاجم دشمنلره رغمًا، شيمدىيه قدر قرآنڭ نه تقليدى ياپيلمش و نه ده بر مثالى گوستريلمشدر. Nurdan Katreler Kur’ân’ı taklit etmeye müştak olan dostlar ve mütehacim düşmanlara rağmen, şimdiye kadar Kur’ân’ın ne taklidi yapılmış ve ne de bir misali gösterilmiştir. İşaratü'l-İcaz, s. 51

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