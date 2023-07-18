Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر صاحبِ كمالڭ أمثاليله إجتماع ايتمگه فطرى بر مَيلى واردر كه، إجتماعلرى زماننده حُسنلرى، كماللرى بر ايكن ايكى اولور. Nurdan Katreler Her bir sahib-i kemalin, emsaliyle içtima etmeye fıtrî bir meyli vardır ki; içtimaları zamanında hüsünleri, kemalleri bir iken, iki olur. İşaratü'l-İcaz, s. 57

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