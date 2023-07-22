Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنڭ إعجاز وجهلرندن برى اودر كه؛ نظمى اويله بر اسلوبده‌در كه، بتون عصرلره، طبقه‌لره إنطباق ايده‌بيلير. Nurdan Katreler Kur’ân’ın i’caz vecihlerinden biri odur ki; nazmı öyle bir üslûptadır ki, bütün asırlara, tabakalara intibak edebilir. İşaratü'l-İcaz, s. 58

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