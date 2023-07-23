Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أعمالِ قلبينڭ شمسى، ايماندر. أعمالِ بدنيه‌نڭ فهرسته‌سى، نمازدر. أعمالِ ماليه‌نڭ قطبى، زكاتدر. Nurdan Katreler A’mâl-i kalbînin şemsi, imandır. A’mâl-i bedeniyenin fihristesi, namazdır. A’mâl-i maliyenin kutbu, zekâttır. İşaratü'l-İcaz, s. 58

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