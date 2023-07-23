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23 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Nurdan Katreler

23 Temmuz 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

أعمالِ قلبينڭ شمسى، ايماندر. أعمالِ بدنيه‌نڭ فهرسته‌سى، نمازدر. أعمالِ ماليه‌نڭ قطبى، زكاتدر.

Nurdan Katreler

A’mâl-i kalbînin şemsi, imandır. A’mâl-i bedeniyenin fihristesi, namazdır. A’mâl-i maliyenin kutbu, zekâttır.

İşaratü'l-İcaz, s. 58

 

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