Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ناصلكه فاتحه قرآنه، إنسان كائناته فهرسته‌در؛ نماز ده حسناته فهرسته‌در. Nurdan Katreler Nasıl ki Fatiha Kur’ân’a, insan kâinata fihristedir; namaz da hasenata fihristedir. İşaratü'l-İcaz, s. 60

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