Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايمان، شمسِ أزليدن وجدانِ بشره إحسان ايديلن بر نور و بر شعاعدر كه، وجدانڭ ايچ يوزينى تماميله ايشيقلانديرر. Nurdan Katreler İman, Şems-i Ezelî’den vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki, vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklandırır. İşaratü'l-İcaz, s. 60

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