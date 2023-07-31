Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نماز؛ صوم، حجّ، زكات و سائر حقيقتلرى حاوى اولديغى گبى، إدراكلى و إدراكسز مخلوقاتڭ إختيارى و فطرى عبادتلرينڭ نمونه‌لرينه ده شاملدر. Nurdan Katreler Namaz; savm, hac, zekât ve sair hakikatleri hâvi olduğu gibi idrakli ve idraksiz mahlukatın ihtiyarî ve fıtrî ibadetlerinin numunelerine de şâmildir. İşaratü'l-İcaz, s. 60

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