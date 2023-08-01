Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نماز؛ سجده‌ده، ركوعده، قيامده اولان ملائكه‌نڭ عبادتلرينى، هم طاش، آغاج و حيوانلرڭ او عبادتلره بڭزه‌ين دوروملرينى آڭديران بر عبادتدر. Nurdan Katreler Namaz; secdede, rükûda, kıyamda olan melâikenin ibadetlerini, hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir. İşaratü'l-İcaz, s. 60

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